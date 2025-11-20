Darıca'da Öğretmenler Günü bowling turnuvasıyla kutlandı

Darıca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler için kutlama etkinliği düzenledi.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğretmenleri bowling turnuvasında bir araya getirdi. Başkan Bıyık, turnuvada öğretmenlerle ilgilenerek onlarla birlikte bowling oynadı. Etkinlik boyunca öğretmenler hem stres atma hem de meslektaşlarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

"Öğretmenlerimiz için ne yapsak az"

Başkan Muzaffer Bıyık, etkinlikte yaptığı açıklamada, öğretmenlerin toplum için kritik bir role sahip olduğunu vurguladı. Bıyık, "Emekleriyle geleceğimizi şekillendiren tüm eğitim neferlerimize teşekkür ediyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum. Öğretmenlerimiz için ne yapsak az. Onlarla bir arada olmak ve bugünlerine renk katmak bizler için büyük mutluluk" dedi.