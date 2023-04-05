Darıca'da Ramazan bir başka yaşanıyor

Hem eski Ramazan aylarını yeniden yaşatmak hem de Ramazan geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Darıca Belediyesi, her mahallede teravih sonrası ramazan şerbeti ikram ediyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ramazanın bereketini paylaşmak için vatandaşların sofralarına konuk oluyor.

Darıca Belediyesi, bu yıl da 11 ayın sultanı Ramazan ayını dolu dolu yaşamak ve ramazan geleneklerini yaşatmak için çalışıyor. Her yıl Ramazan’da uygulanan sıcak yemek dağıtımını bu yıl yeni hizmete açılan Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Darıca Belediyesi, Ramazan Kart ile de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Her akşam farklı bir mahallede teravih namazından sonra vatandaşlara Ramazan şerbeti ikram ediliyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da teravih namazını vatandaşlarla kıldıktan sonra kendi elleriyle vatandaşlara ramazan şerbeti dağıtıyor. Teravih sonrası ev ve dernek ziyaretlerini de sürdüren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalılar ile çay sohbetlerinde bir araya geliyor. Ramazan ayında ilçe sakinleriyle bir araya gelmeyi çok önemsediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Ramazan, güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, hatıraları paylaşmak ve güzel hatıralar biriktirmektir. Vatandaşlarımızla iftar öncesi ve sonrası bir araya gelerek hasbihal edip ramazanın bereketini paylaşıyoruz” dedi.