Darıca'da yeşil alanlar artık daha güvenli

Darıca Belediyesi, sıcak havaların etkisiyle artış gösteren sinek ve haşere sorununa karşı harekete geçti. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, vatandaşların yoğun kullandığı park ve yeşil alanlarda çevre dostu ilaçlarla mücadele başlattı.

Darıca Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşere kaynaklı sağlık sorunlarının önüne geçmek amacıyla kapsamlı ilaçlama çalışması başlattı. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen çalışmalarda, özellikle halkın yoğun olarak kullandığı parklar, bahçeler ve yeşil alanlar düzenli aralıklarla ilaçlanıyor. Belediye yetkilileri, yapılan çalışmaların çevre ve insan sağlığına duyarlı biyolojik ürünlerle yürütüldüğünü vurgulayarak, hem hastalık taşıyıcı vektörlerle mücadele edildiğini hem de ekolojik dengeye zarar verilmediğini belirtti. Sabah erken saatlerde ve gün batımı sonrası yapılan ilaçlama faaliyetleri, hem etkinlik açısından verim sağlıyor hem de vatandaşların günlük kullanımını minimum düzeyde etkiliyor.