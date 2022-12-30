Darıca Gençlerbirliği'nden transfer atağı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği 8 yeni transfer açıkladı.

Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen Darıca Gençlerbirliği’nde yönetim değişikliğiyle hareketlilik başladı. Yeni transferleri bir bir açıklayan Darıca Gençlerbirliği, ikinci yarıya umutla başlamak istiyor. Darıca ekibi 8 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-yeşilliler, İskenderunspor’dan orta saha oyuncusu Yasin Yener, geçtiğimiz sezon Sivas Belediyespor’da forma giyen orta saha Ahmet Özer ile kaleci Alper Doğan, Somaspor’dan santrafor Berkay Ekici, Bayburt İl Özel İdare’den sağ bek Cevat Kuy, Gümüşhanespor’dan forvet Murat Kara, Yeni Mersin İdman Yurdu forveti Cemil Devrim ve Süper Lig ekibi Hatayspor’dan forvet Arda Çınkır ile anlaşmaya vardı.

Ayrıca Belediye Derincespor’un stoperi Muhammed Fatih Yıldırım ile de prensip anlaşmasına varıldığı, resmi imzanın an meselesi olduğu öğrenildi.