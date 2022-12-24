Darıca Millet Bahçesi yeni etabıyla cazibesine cazibe katacak

180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi 3. etapta, Millet Kıraathanesinin temel kazıları tamamlandı. Millet Kıraathanesinde 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı, açık hava kitap okuma alanları bulunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların aileleri ile huzurlu saatler geçirdiği Darıca Millet Bahçesi’ni genişletiyor. Fen işleri dairesi başkanlığı ekipleri 3. etapta otopark ve yol yapım çalışmalarını gerçekleştirirken, park ve bahçeler dairesi başkanlığı ekipleri de Millet Kıraathanesi alanında hummalı bir çalışma yürütüyor. Park ve bahçeler dairesi başkanlığı ekipleri, 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi 3. Etapta, Millet Kıraathanesi alanında çalışma yapıyor. Millet Kıraathanesinin temel kazılarını bitiren ekipler, kıraathanenin mekanik odasının olduğu bodrum kat temelinin demir donatısı ve su izolasyonunu gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde bodrum katın temelini dökecek olan ekipler hemen ardından kıraathanenin zemin kat radye temeline başlayacak. Darıca Millet Bahçesi 3. etabının toplamda 180 dönümlük alanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Buna göre Millet Bahçesi’nin 3. etabında Millet Kıraathanesi ve meydanı, giriş ve karşılama meydanı, bahçe sergi alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları ve 5 farklı noktada bin 292 araçlık otopark yer alacak.

3 bin 260 metrekare alanda kurulması planlanan Millet Kıraathanesinde ise 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı, açık hava kitap okuma alanları bulunacak.