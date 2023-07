Darıca'nın genç sporcuları fırtına gibi

TAKİP ET

Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası’na katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün genç sporcuları, 6 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplamda 22 madalya kazanarak adından söz ettirdi.

58 ilden 1200 sporcunun müsabakalara katıldığı Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün genç sporcuları elde ettikleri başarıyla dikkat çekti. Darıcalı sporcular 6 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplamda 22 madalya kazanarak, büyük bir başarı elde etti. Bünyesinde olimpiyat şampiyonu ile Avrupa ve Dünya şampiyonları da çıkaran Darıca Belediyesi, genç sporcularla geleceğin de şampiyonlarını yetiştiriyor.

50’si milli sporcu olmak üzere yaklaşık 1200 lisanslı sporcu ile 11 farklı branşta adeta sporcu fabrikası gibi çalışan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ayrıca 15 Temmuz Demokrasiye Atılan Kulaçlar Yüzme Kocaeli ili Yarışlarında da genç sporcuları ile gelecek için umut verdi. Darıca’nın genç sporcusu Kadir Taha Kelekçi, 50 metre serbest stilinde birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken 50 metre sırt, 50 metre kurbağa ve 100 metre serbest stillerinde ise ikinci oldu. Darıca’nın bir diğer sporcusu Poyraz Sümbül de 50 metre serbest yarışlarında dördüncü ve 100 metre serbest yarışlarında ise üçüncü olarak madalyanın sahibi oldu.

Mücadele ettiği her branşta madalyalara adeta ambargo koyan ve elde ettiği başarılarla ilçenin gururu olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nden bir güzel haber de kick boks branşından geldi. Geçtiğimiz hafta Uşak’ta gerçekleşen Uşak İller Arası Kick Boks Turnuvası büyükler kategorisinde sporcu Muhammed Alsadık birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’yı sporun merkezi yapma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederek “50’si milli sporcu olmak üzere yaklaşık 1200 lisanslı sporcu ile 11 farklı branşta faaliyet gösteren Eğitim ve Spor Kulübümüze desteğimizi daha da arttıracağız. Bizim çocuklarımıza güveniyoruz. Ellerinden tuttuğumuzda neleri başarabileceklerini katıldıkları her turnuvada gösteriyorlar. Genç sporcularımızı ve antrenörlerimizi başarılarından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Biz Darıca’yı sporun merkezi yapma hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. İnanıyorum ki ileride daha güzel sonuçları hep birlikte göreceğiz. Amacımız Türk sporuna her branşta başarılı sporcular yetiştirmek” diye konuştu.