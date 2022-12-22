Darıca'ya KO-MEK Sepeti mağazası açılıyor

KO-MEK kurslarında üretilen el emeği ürünlerin satış alanını genişletmek amacıyla Ormanya’dan sonra ikinci mağaza Darıca Millet Bahçesi’nde açılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu internet satış platformu olan KO-MEK Sepeti, satış mağazalarıyla büyümeye devam ediyor. Büyükşehir, KO-MEK’in erişilebilirliğini artırmak amacıyla Darıca Millet Bahçesi’ne satış mağazası açıyor. KO-MEK kurslarında üretilen el emeği ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan KO-MEK Sepeti’nin satış mağazasının ilki Ormanya’da açılmıştı, ikincisi de Darıca Millet Bahçesi’nde açılıyor. 2. etapta uygun bir alana inşa edilen 40 metrekarelik KO-MEK satış binasında tüm imalatlar tamamlandı. Çelik profil taşıyıcı sistem ile inşa edilen ve dış cephesi antrasit renginde alüminyum kompozit malzeme ile kaplanan KO-MEK Sepeti, Darıca Mağazası’nın en kısa sürede hizmete girmesi planlanıyor.