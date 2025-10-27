Darıcalı 3 karateci, U21 Milli Takımı'na seçildi

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nden 3 sporcu, Elazığ’da düzenlenen U21 Karate Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri’nde dereceye girerek milli takıma seçildi.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 24-26 Ekim tarihlerinde Elazığ’da gerçekleşen U21 Karate Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri’ne 7 sporcu ile katıldı. Şampiyonada mücadele eden sporculardan 55 kilogramda Kerem Yaray Türkiye şampiyonu olurken, 70 kilogramda Aras Ege Bayhanoğlu ve 68 kilogramda Ali Yasin Özmen Türkiye üçüncüsü oldu. Elde ettikleri derecelerle 3 sporcu, U21 Karate Milli Takımı’na girmeye hak kazandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Darıca Belediyesi olarak 14 farklı branşta geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini ifade eden Bıyık, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 60’ı milli olmak üzere binlerce lisanslı sporcumuzla Türk sporunun gelişmesi için çalışıyoruz. Karate branşında Darıca artık bir marka haline geldi. Kulübümüzün bünyesinden yeni Eray Şamdan’lar çıkacağına inanıyoruz. Genç kardeşlerimizi elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Her zaman yanlarında olmaya ve en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz."