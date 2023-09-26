Darıcalı 7 sporcu uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nden 7 sporcu uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek.

Bünyesinde olimpiyat şampiyonu ile Dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirerek sporda örnek gösterilen bir marka haline gelen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, uluslararası organizasyonlarda da Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ediyor. Bu çerçevede, eylül ve ekim aylarında 7 farklı sporcu çeşitli uluslararası organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek. Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan, Macaristan’da yapılacak Dünya Karate Şampiyonası’nda, Alperen Terzi ve Semih Gümüş, Azerbaycan’da gerçekleşecek Avrupa Boks Şampiyonası’nda, Emre Karaca, İslam Uçan ve Güler Deniz Topuzdan Portekiz’de yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda ve Eren Adil Yılmazer ise Arnavutluk’ta yapılacak Balkan Karate Şampiyonası’nda milli forma ile Türkiye’yi temsil edecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç sporculara başarılar dileyerek, "Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini toplamaktan dolayı hem çok mutlu hem de çok gururluyuz. Göreve gelir gelmez bizim çocuklara güveniyoruz diyerek yola çıktık ve bizim çocuklar bizi hep haklı çıkardı. Yetiştirdiğimiz sporcuları ay yıldızlı milli forma altında uluslararası arenada izlemek ayrı bir gurur kaynağı. Hepsine inanıyor ve güveniyoruz. Yine İstiklal Marşı’mızı dinleteceklerini biliyoruz. Daha önce bize yaşattıkları şampiyonluk sevinçlerini yine yaşatacaklar. Biz her zaman onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.