Darıcalı gençler Demokrasi Adası'nı gezdi

Darıca Belediyesi, yakın tarihte önemli bir yer tutan ve açık hava müzesine dönüştürülen Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na gezi düzenledi. Geziye katılan gençler, hem adayı gezdi hem de Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını andı.

Darıca Belediyesi, açık hava müzesi haline getirilen Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na düzenlediği gezi ile Eski Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun hatıralarını Darıcalı gençler ile tanıştırdı. Darıca’dan ilk kafile, Menderes ve dava arkadaşlarının ölüm yıldönümünde yola çıkarken Darıcalı gençler, anlamlı günde hem adayı gezdi hem de eski Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını andı.

Adnan Menderes’in de yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret eden, duygusal anlar yaşadı.

Demokrasi Adası’na gezilerin devam edeceğini ifade eden ve gençleri davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Türk siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen Yassıada uygulamaları ne yazık ki hiç hatırlamak istemediğimiz sonuçlar doğurdu. Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanı haksız, hukuksuz bir şekilde astılar. İnsanlığa da demokrasiye de sığmayan olayların yaşandığı Yassıada hepimizin hafızasında Yaslı Ada olarak kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Yassıada’yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yakın siyasi tarihimize ışık tutacak açık hava müzesine dönüştürdü. Bizde gençlerimize yönelik başlattığımız demokrasi yolculuğu ile geçmişe yolculuk yapıp gençlerimizin demokrasiyi daha iyi özümsemelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bütün gençlerimizi hep birlikte çıkacağımız demokrasi yolculuğuna davet ediyorum. İlk kafile anlamlı bir günde Adnan Menderes’in ölüm yıldönümünde yola çıktı. Gezilerimiz devam edecek. Demokrasi Adası’na gitmek isteyen gençler Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’mizde bulunan Kütüphane Müdürlüğü’ne başvurabilirler" dedi.