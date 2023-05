Darıcalı şampiyon dünya arenasına çıkacak

Japonya’da gerçekleştirilecek dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan K1 Word GP’de ringe çıkacak Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün şampiyon kick boksçusu Emre Karaca, şampiyona öncesi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret etti.

Kısa bir süre önce Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesine katılan şampiyon kick boksçu Emre Karaca, 2 Haziran’da Japonya’da gerçekleşecek dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan K1 Word GP’ye katılmak için yola çıktı. Şampiyona öncesi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret eden genç şampiyon, kendisine inanan ve destek veren Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül’ün de eşlik ettiği ziyarette Darıca’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğini belirten başarılı sporcu, madalya kazanarak İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinleteceğine inandığını söyledi.

"Farklı branşta yüzlerce sporcu yetiştiriyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç sporcuya başarılar dileyerek her zaman yanlarında olacağını söyledi. Bıyık, "Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz bünyesinde birçok farklı branşta yüzlerce sporcu yetiştiriyoruz. Hepsi de Darıca’mızın çocukları. Biz bu yola çıkarken bizim çocukları destekleyeceğiz diye çıktık. Bizim çocuklar her şeyi başarabilecek kapasitede. Yeter ki ellerinden tutalım. Fırsat verildiğinde her şeyi başarabileceklerini bize gösterdiler. Emre kardeşim de bizim çocuklardan biri. Japonya’da bizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Bayrağımızı göndere çektireceğine ve İstiklal Marşı’mızı dinleteceğine inanıyoruz. İnşallah kendisinden güzel haberler bekliyoruz. Biz Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.