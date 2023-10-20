Darıçayırı Barajı'nda sondaj çalışmaları başladı

Sakarya’nın vizyon projelerinin başında gelen Darıçayırı Barajı’nın gövde yapımı için sondaj çalışmaları başladı. Proje ile ilgili açıklama yapan Başkan Yüce, “Yıllık 6 milyon kWh enerji ile üreten şehir Sakarya’nın üretim gücüne enerji katacak Darıçayırı Barajı’nın saha çalışmalarına başladık. Rabbim atılan her adımı hayırla sonuçlandırsın” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’yı enerji üretiminde dünya sahnelerine taşıyacak ve su tutma kapasitesi ile şehrin uzun yıllar boyunca su sıkıntısı yaşamasının önüne geçecek Darıçayırı Barajı Projesi’nde saha çalışmalarını başlattıklarını duyurdu. Barajın gövde yapımına başlamak için gerekli olan zemin parametrelerini tespit edecek saha ve sondaj çalışmaları ise proje kapsamında başlatıldı. Tamamlandığında şehrin ekonomisine de büyük katkı sağlayacak proje ile yıllık minimum 750 milyon TL’lik gelir elde edilecek.

Projenin ekonomi yönünden de Sakarya’ya büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Yüce, “Ekonomik olarak ürettiği enerji sayesinde kendisini 4 yılda amorti edebilecek proje ile şehrimize yük olmayacağız. Darıçayırı Barajı’nda olduğu gibi şehrimize kattığımız dev projelerin mali yükünü uzun yıllar Sakarya’ya taşıtmak yerine projelerimizi kısa sürede kendisini amorti edecek şekilde planlıyoruz. Karasu, Ferizli, Söğütlü ve Kaynarca’da toplam 70 kilometre uzunluğundaki isale hatları sayesinde yerleşimler ile tüm sanayi yatırımlarının içme ve kullanma suyunu karşılayacağız. Dünya üzerinde yaşanan ve her geçen gün ciddiyetini koruyan su ve enerji krizinin şehrimizi ve ülkemizi etkilememesi için bizler gelecek sorunlar için bugünden önlemimizi alıyoruz” dedi.

Yıllık 6 milyon kWh enerji üretilecek

Sahada yürütülen tüm çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Başkan Yüce, “Barajımızın gövdesini konumlandıracağımız noktanın belirlenmesi için titizlikle çalışıyoruz. Sondaj çalışmalarından çıkan zemin etütleri sonucunda yapacağımız arge çalışmaları ile gövdeyi inşa edeceğimiz yeri kısa sürede belirleyeceğiz. Yıllık 6 milyon kWh enerji üretecek proje Sakarya’nın üretim gücüne enerji katacak. Bölgedeki tüm su kaynaklarını toplayacak olan baraj, iletim hattı görevi görerek kuzeyde yoğun olarak yaşanan taşkınların da önüne geçecek. Rabbim atılan her adımı hayırla sonuçlandırsın” diye konuştu.