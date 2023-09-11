Darp ettikleri genci kameraya alıp, o anları sosyal medyada yayınlayan şüpheliler tutuklandı

Bursa’da yabancı uyruklu bir grup, darp edip silahla rehin aldıkları gencin videosunu sosyal medyada yayınladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kişinin tutuklandığını duyurdu. Çocukları suça sürükleyen kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Olay, 6 Eylül’de Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.E.R. isimli şahıs, E.S.’yi silahla tehdit edip, darp etti. Yanına aldığı S.A. ve İ.E.’yi suça sürükleyen şüpheli, video çekerek, sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı, A.E.R., S.A. ve İ.E. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Polis ekiplerince yakalanan çocuklar adliyeye sevk edildi. Suça sürüklenen çocuklar S.A. ve İ.E., “Silahla yaralama, yağma ve hürriyeti tahdit” suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, A.E.R.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Basın yayın kuruluşlarında yer alan Bursa ili Karacabey ilçesinde E.S. isimli müştekinin yabancı uyruklu şahıslar tarafından darp edildiğine yönelik çıkan haberlerle ilgili olarak Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma çerçevesinde; 06.09.2023 günü suça sürüklenen çocuklar S.A., İ.E. ve şüpheli A.E.R.’nin, müşteki E.S.’yi silah ile tehdit ederek darp ettikleri iddiası ile ilgili olarak, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile suça sürüklenen çocuklar S.A. ve İ.E.’nin gözaltına alındığı, A.E.R. isimli şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar S.A. ve İ.E.’nin ’Silahla Yaralama, Yağma ve Hürriyeti Tahdit’ suçlarından tutuklama talebi ile Karacabey Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiği, Karacabey Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince S.A. ve İ.E. hakkında tutuklama kararı verildiği, Karacabey Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında tutuklama kararı verilen suça sürüklenen çocukların konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Öte yandan, hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen E.S.’yi evinde ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçmiş olsun dileklerini iletti.