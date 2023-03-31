Darüşşafaka Cemiyeti 160 yaşında

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti, 160. yaşını kutladı.

30 Mart 1863 yılında, Yusuf Ziya Paşa önderliğindeki beş Osmanlı aydını tarafından padişah fermanıyla kurulan Darüşşafaka Cemiyeti; 160 yıldır her çocuğun eşit koşullarda eğitim alması gerektiği inancıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 160. yılını, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan deprem felaketlerinden dolayı sade bir törenle kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti; Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen törende öğrencileri, öğretmenleri, mezunları ve bağışçıları ile bir araya geldi. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı’nın açılış konuşmasıyla başlayan tören, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç’in konuşmasıyla sürdü. Törende öğrencilerin sunduğu “Hayal Perdesinde 160 Yıl” adlı performans büyük bir beğeniyle izlendi ve “Kelimelerle Darüşşafaka” filmi seyircilerin alkışlarını topladı.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin tam 160 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin 160., Eğitim Kurumlarımızın 150. kuruluş yılını, Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusuyla bir şölen olarak kutlamayı planlamıştık. Ancak geçtiğimiz ay güzel ülkemizde yaşadığımız ve 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz deprem felaketleri, bir anda tüm gündemimizi değiştirdi. Depremlerin oluşturduğu hasar, başta devletimiz olmak üzere halkımızın olağanüstü katkılarıyla giderilmeye çalışılsa da hepimizin ruhunda derin izler bıraktı. Tüm ülkemize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, ailelerine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu yaraları sarmak için Darüşşafaka Cemiyeti olarak var gücümüzle çalıştığımızı bu vesile ile tekrar belirtmek isterim” diye konuştu.

Öğrencilerine yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri bir eğitim ortamı sunan Darüşşafaka’da STEM (Science, Technology, Engineering and Math), kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm eğitimleri veriliyor. Öğrenciler, insansız hava aracı üretme ve drone kullanımı üzerine eğitim alıyor ve bu konuda projeler üretiyorlar.

"Önce iyi insan yetiştiriyoruz"

Darüşşafaka’nın bugünden 15-20 yıl sonrasını planladığını belirten Oğuz Güleç, “Öğrencilerimizin o günün koşullarına göre yetişmeleri için çalışıyoruz. Her birinin 21. yüzyıl yetkinleriyle donatılmış gençler olarak Darüşşafaka’dan mezun olması temel önceliğimiz. Darüşşafaka tarihi boyunca öğrencilerine çağın en ileri eğitim olanağını sunarak, ülkenin yarınlarına yön veren donanımlı, lider bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmuştur. Ancak hepsinden önemlisi Darüşşafaka hep ‘iyi insan’ yetiştirdi ve yetiştirmeye devam ediyor. Her çocuk bir cevherdir, o cevheri işleyip değere dönüştürmek, eğitim kurumlarının işidir. Asırlardır, yüce gönüllü milletimizin bağışlarıyla içimizdeki cevherleri değere dönüştürdük ve dönüştürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin 160 yıldır bağışlarla varlığını sürdürmesinin ayrı bir başarı hikâyesi olduğunu belirten Güleç, “Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımıza sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı nitelikli eğitim olanağı sunuyor ve öğrencilerimizin tüm giderlerini karşılıyoruz. Çocuklarımız mezun olduklarında üniversite eğitimleri boyunca da kendilerine burs desteğimizi sürdürüyoruz. Bir çocuğun eğitim hayatını 12 yıl boyunca destekliyoruz, tıpkı bir ebeveyn gibi. Tüm bunları ise 160 yıldır hayırsever halkımızın ve kurumlarımızın bağışlarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Bir başka deyişle 160 yıldır hayırseverler, Türkiye’nin toplumsal kalkınması; çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için Darüşşafaka’yı bağışlarıyla yaşatıyor” diye konuştu.

Giriş sınavı 21 mayıs’ta 37 ilde

Darüşşafaka’nın bu yıl da Giriş Sınavının, 21 Mayıs Pazar günü, afetten etkilenen iller de dâhil olmak üzere toplam 37 ilde düzenleneceğini de vurgulayan Güleç, “Darüşşafaka olarak, güzel ülkemizde yaşadığımız felaketlerin ardından, depremden etkilenen 11 ilimiz için özel kontenjan ayırdık. “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonumuzdan taviz vermeden, 70 ilimiz için 120, afetten etkilenen 11 ilimiz içinse ek 100 kişilik kontenjan oluşturduk. Böylelikle Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayımız 220’ye yükseldi. Afet bölgesindeki illerimizde de her türlü imkânı oluşturarak giriş sınavımızı gerçekleştireceğiz” dedi.