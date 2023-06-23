Darüşşafaka, Yakup Sekizkök'e emanet

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök’ü getirdi. Sekizkök, kariyerinde ilk kez başantrenör olarak görev yapacak .

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Yakup Sekizkök ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antrenörlük kariyerinde kulübümüzün altyapı sorumlusu olarak da görev yapan ve 2007’de başlayan A takım kariyeri süresince Banvit, Erdemirspor, Beşiktaş, Galatasaray ve A. Efes kulüplerinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Sekizkök, bu anlaşma ile birlikte başantrenörlük kariyerine Darüşşafaka’da start verecek. Kariyeri süresince iki THY Euroleague şampiyonluğu, bir Eurocup şampiyonluğu, bir FIBA Eurochallenge Kupası, beş Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası ve üç de Süper Kupa başarısı gösteren Sekizkök’e yeniden hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi.