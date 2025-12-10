DASK Tırı Silivri'de: Silivri Belediyesi Deprem Farkındalığını Artırıyor

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından İstanbul genelinde yürütülen tanıtım kampanyasının ilk adresi Silivri oldu. Silivri Belediyesi’nin desteğiyle ilçeye gelen DASK TIR’ı, vatandaşlara zorunlu deprem sigortasının önemi hakkında bilgilendirme yapıyor ve başvuru süreçlerinde yönlendirme hizmeti sunuyor.

Silivri’de mevcut durum Silivri’de bulunan 157.615 bağımsız konuttan yalnızca 54.470’i DASK poliçesiyle güvence altında bulunuyor. Bu rakam, sigortalılık oranının %35 seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Deprem riskinin yüksek olduğu bölgede oranın yetersiz olduğunu belirten yetkililer, Silivri Belediyesi iş birliğiyle bu oranı minimum %70’e yükseltmeyi amaçlıyor.

Depreme dayanıklı kent hedefi Silivri Belediyesi, afet bilincinin artırılması ve vatandaşların maddi güvenceye sahip olması için sürece aktif destek veriyor. Belediye yetkilileri, sigorta yaptırmanın afet sonrası toparlanma sürecinin en kritik adımları arasında yer aldığını dile getiriyor.

Belediyeden Silivrililere çağrı Silivri Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

“Deprem riskine karşı daha dayanıklı bir Silivri için tüm vatandaşlarımızı DASK poliçelerini yaptırmaya ve yenilemeye davet ediyoruz. DASK TIR’ı ilçemizde hizmet vermeyi sürdürecek.”