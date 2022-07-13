SON
DAKİKA
İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'da
Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

Datça Mesudiye'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 14 dakikada yapıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nde 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığını açıkladı.

Datça Mesudiye'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 14 dakikada yapıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Datça’nın Mesudiye Mahallesi’nde 12.21’de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35’te yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, sosyal medya hesabından Datça’nın Mesudiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

“Datça Mesudiye’de 12.21’de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35’te yaptık. 7 uçak, 14 helikopter, 75’i arazöz toplam 96 iş makinesi, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor.”

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin