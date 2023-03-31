DATÜB'den Kahramanmaraş'a konteyner desteği

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un imkanlarıyla hazırlanan 4 adet konteyner Kocaeli’den, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gönderildi.

DATÜB, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelerin Ramazan ayında sıcak bir yuvaya kavuşmaları için hazırlanan 4 adet konteyner DATÜB tarafından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gönderildi. Genel Sekreter Fuat Uçar, deprem felaketinin etkisini az da olsa hafifletmek ve depremzedelerin yaralarını en kısa sürede iyileştirmek amacıyla yürütülen bu yardım faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Yapılan yardımlarla DATÜB ve Ahıskalı Türklerin öncülüğünde dayanışma ve birlik ruhunun her zaman bir adım önde olduğunu gösterdiğini ifade eden Uçar, yardım için emeği geçenlere teşekkür etti.