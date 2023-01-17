DATÜB heyeti Göç İdaresi Müdürü Yalınsu ile görüştü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu ile görüştü.

Genel Sekreter Uçar, Ahıska Türklerin sorunsuz şekilde İstanbul’da, ikamet izni ve diğer sıkıntılarının çözülmesine katkılarından dolayı Bayram Yalınsu’ya teşekkür etti. Uçar, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un mesajın Yalınsu’ya ileterek 2023 yılı için planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uçar, özellikle İstanbul’da faaliyet gösteren Türk Soylular Özel Ofisi’nin faaliyetlerinden duyduklarım memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

DATÜB Kadın Kolları Başkanı Muhammedgil de kadın kolları yapılanmaları hakkında bilgi vererek, başta Türkiye olmak üzere faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki çalışmalarını aktardı. Refika Muhammedgil, kadın kolları olarak İstanbul göç ile gerçekleşecek faaliyet hakkında fikir alış verişinde bulundu.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu ise DATÜB heyetine teşekkür etti.