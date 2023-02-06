DATÜB, Türkiye için yardım seferberliği başlattı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye’de 10 ili etkileyen deprem sonrası başsağlığı mesajı yayımlayarak yardım seferberliği başlattıklarını belirtti.

Başkan Kassanov mesajında, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem de acı kayıplarımız vardır. Bizler Ahıskalı Türkler olarak hem Türkiye’de faaliyet gösteren teşkilatlarımız hem de dünyanın 10 ülkesinde acil eylem planımızı Türkiye’ye yardım için harekete geçirdik. Teşkilatlarımızla Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milleti’nin yanındayız” ifadelerini kullandı.