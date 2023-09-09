Davide Biraschi yeniden Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, daha önce takımda forma giyen İtalyan futbolcu Davide Biraschi'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Davide Biraschi yeniden Fatih Karagümrük'te
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Fatih Karagümrük, daha önce takımda forma giyen İtalyan futbolcu Davide Biraschi’yi 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon da kadroda yer alan Davide Biraschi ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz iki sezondur takımımızın önemli oyuncularından olan Davide Biraschi’yi 1 yıllığına kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez İtalya Milli Takımı forması giyen Davide Biraschi’ye Karagümrük’e yeniden hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

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2021-2022 sezonunun devre arası transfer döneminde İtalya’nın Genoa takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen Davide Biraschi, Karagümrük forması ile çıktığı 48 müsabakada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.