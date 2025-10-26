Davinson Sanchez cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor müsabakasında yer alamayacak.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile mücadele ederken, sarı kart sınırında Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez mücadelenin 15. dakikasında Göztepe hızlı atağında yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de gelecek hafta RAMS Park’ta oynayacakları Trabzonspor maçında yer alamayacak.

Müsabakaya 11’de başlayan Davinson Sanchez, 62. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.