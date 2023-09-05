Davinson Sanchez, Galatasaray tarihindeki 7. Kolombiyalı

Galatasaray'ın yeni transferi 27 yaşındaki futbolcu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Kolombiyalı futbolcu oldu.

Davinson Sanchez, Galatasaray tarihindeki 7. Kolombiyalı
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Galatasaray’ın yeni transferi 27 yaşındaki futbolcu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Kolombiyalı futbolcu oldu.

Transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, defans bölgesine de bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Tottenham’dan Davinson Sanchez’i bonservisiyle transfer etti. 27 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Kolombiyalı futbolcu oldu. Cimbom’un ilk Kolombiyalı oyuncusu Faryd Mondragon, uzun seneler sarı-kırmızılıların kalesini korudu. Aslan’da son olarak da forvet oyuncusu Rademel Falcao takıma katılmıştı.

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Galatasaray’da bugüne kadar oynayan Kolombiyalı futbolcular şu şekilde:

"Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao."