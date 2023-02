Davis Cup World Group I Play-Off kura çekimi yapıldı

TAKİP ET

A Milli Erkek Tenis Takımı’nın Davis Cup World Group I Play-Off müsabakalarında Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların kura çekimi yapıldı.

A Milli Erkek Tenis Takımı’nın Davis Cup World Group I Play-Off maçlarında Slovenya ile 3-4 Şubat tarihlerinde yapacağı maçların kura çekimi yapıldı. Kura çekimine, her iki takımın kaptanları ile oyuncularının yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı. Açıklamalarda bulunan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Tenis artık bilinen, izlenen ve sevilen bir branş. Bizim için çok önemli olan dünya kupası maçını oynayacağız. Misafirimiz Slovenya’ya ’hoş geldiniz’ diyorum. Harika bir merkezde tenis oynayacağız ve güzel 2 gün geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Slovenya takım kaptanı Grega Zemlja da oynayacakları mücadelelerle güzel tecrübeler edineceklerini belirtti.

Kaptan Bora Gerçeker: “Tenis kültürü olarak yeni yeni ayaklanıyoruz”

Milli takım kaptanı Bora Gerçeker ise, "Sahaya hazır bir şekilde çıkacağız. İnşallah her şey lehimize olacak. Deneyim açısından avantajlı olacağımızı düşünüyorum. Biz her türlü sürprize hazırız. Oyuncularımız her anlamda hazırlar. İlk puandan son puana kadar herkes motive ve kararlı bir mücadele ortaya koyacak. Ülkemizi düşününce spor kültürü olarak fena değiliz ama tenis kültürü olarak yeni yeni ayaklanıyoruz. Gün geçtikçe oyuncu sayımız artıyor. Nüfusumuza oranla tenis oynayan sayısı çok az. Bu sayı yükseldikçe inanıyorum daha önemli turnuvalarda olacağız" diye konuştu.

Kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu:

1. Gün

Altuğ Çelikbilek - Sebastian Dominko

Mehmet Cem İlkel - Bor Artnak

2. Gün

Ergi Kırkın - Blaz Rola

Yankı Erel - Sebastian Dominko

Altuğ Çelikbilek - Bor Artnak

Mehmet Cem İlkel - Sebastian Dominko