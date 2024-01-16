Davos'ta VitrA Karo'ya GLN ödülü

Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos’taki yıllık toplantısında VitrA Karo’ya, Global Lighthouse Network’e seçilmesi nedeniyle ödül verildi.

Her yıl siyaset, ekonomi ve iş dünyasının en etkili liderlerine ev sahipliği yapan Davos’ta, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenlenen zirve, 15 Ocak’ta başladı. Bu yıl 54. kez ve “Güveni inşa etmek” temasıyla düzenlenen zirveye, aralarında 300’den fazla tanınmış kişinin de bulunduğu, 120 ülkeden 3 bine yakın delege katılıyor.

Küresel iş dünyasının en üst düzeyde temsil edildiği Davos Zirvesi’nin ilk gününde gerçekleştirilen ödül gecesinde Türkiye’den AB ülkelerine yapılan karo seramik dışsatımında ihracat şampiyonu olan VitrA Karo, adını dünyanın Endüstri 4.0 şampiyonları arasına yazdırdı.

VitrA Karo’nun Bilecik, Bozüyük’teki üretim tesisi, WEF’in dünyanın en gelişmiş üretim tesislerini seçerek “geleceğin üretim tesisi” olarak işaret ettiği “Küresel Deniz Feneri Ağı”na (Global Lighthouse Network | GLN) dahil oldu. Bu yıl 21 yeni katılımla, dünya çapında toplam 153 tesisin yer aldığı GLN, değer zincirlerini ve iş modellerini dönüştürerek Endüstri 4.0 teknolojilerini geniş ölçekte uygulama konusunda lider bir yaklaşım ortaya koyan üretim tesislerinden oluşuyor. VitrA Karo, dünyanın Endüstri 4.0 liderleri arasına adını yazdıran ilk karo seramik üreticisi olarak da dikkat çekiyor.

Davos’ta alkışlar VitrA Karo’ya

VitrA Karo’nun GLN’ye katıldığını belgeleyen ödül, Davos Zirvesi kapsamında düzenlenen ödül gecesinde takdim edildi. GLN Danışma Kurulu’nun ev sahipliğinde, zirvenin ilk gününde düzenlenen törende ödülü Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah ve VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan, McKinsey&Company Küresel Operasyon Teknolojisi Başkanı Enno de Boer ve Dünya Ekonomik Forumu Gelişmiş Üretim ve Tedarik Zincirleri Merkezi Başkanı Kiva Allgood’dan aldı.

WEF’in Kurucusu Klaus Schwab’ın bu yılın temasına istinaden “Birlikte daha umut verici bir gelecek inşa ederek güveni yeniden inşa etmeliyiz” açıklamasını yaptığını söyleyen Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “Biz de sağlıklı bir geleceğin inşası için çalışıyoruz. Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncülüğünü yaparak ekonomiye, topluma ve gezegenimize değer katan akıllı teknolojileri benimseme ve yaygınlaştırma konularında tüm sektörlerimizde öncü bir rol üstleniyoruz. 65 yıllık birikime sahip köklü VitrA markası, bugüne kadar kendini yenileyerek, inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirliğe yatırım yaparak geldi. Bundan sonra da kendi deneyimlerimizi ağın diğer üyelerine aktarırken, GLN’de edindiğimiz deneyimleri de Eczacıbaşı kuruluşları ve diğer sektör liderleriyle paylaşacağız. Kendi adıma, Topluluğumuz adına ve ülkem adına, bu ödülü çok gurur verici buluyorum. Adımızı şampiyonlar ligine yazdıran tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Deniz feneri rolü üstleniyor

“Kendi alanında uzmanlaşan, ürünlerini dünyanın dört bir yanına satan, uluslararası kriterler ve bağımsız denetimlerle başarısını kanıtlayan Türk sanayicilerinin başarılarıyla ülke olarak gurur duymalıyız” diyen VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan ise sözlerine şunları ekledi: “Dünya çapında bir ödülle taçlandırılan başarımız, sonu olan bir yatırım değil, uzun soluklu bir yolculuk, yeni bir iş yapma şekli. Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle, akıllı teknolojilerin rüzgarını arkamıza alarak ülkemiz ve dünyanın geleceği için katma değer üretmeye devam edeceğiz.”

Şirket açıklamasına göre VitrA, Villeroy & Boch ve Engers markaları ile başta Türkiye ve Almanya olmak üzere, 90’a yakın ülkede faaliyet gösteren VitrA Karo’nun, dünyanın ilk karo seramik şirketi olarak WEF’in GLN ağına dahil olmasını sağlayan üretim tesisi, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yer alıyor. Yılda 30 milyon metrekare karo üretim kapasitesine sahip tesisteki süreçlerde; geçmişte toplanan verilerle en ideal çalışma parametrelerini yapay zekayla belirleyen, veri analitiği ve Endüstri 4.0 yaklaşımlarıyla enerji verimliliği ve ıskarta azaltımı sağlayan, böylece sürdürülebilirliğin yanı sıra dijital dönüşüme katma değer oluşturan nesnelerin interneti uygulamasını oluşturan bir program yürütülüyor. Program kapsamında, servis seviyesini ve rekabet avantajını artırmak için gelişmiş bir dijital dönüşüm yol haritası uygulandı. Akıllı dijital çözümler aracılığıyla işlem ve üretim kontrolünü iyileştirmeye odaklanan bu stratejik girişimin sonucunda, genel ekipman etkinliğinde yüzde 20’ye varan oranda iyileşme sağlanırken, atıkların yarıdan fazlası azaltıldı ve enerji tüketiminde yüzde 15’e yakın düşüş elde edildi.