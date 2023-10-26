Davut Arpa'ya AK Parti Genel Merkezi'nde önemli görev

AK Parti Bilecik eski Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa, AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Davut Arpa'ya AK Parti Genel Merkezi'nde önemli görev
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sina pırlanta
sina pırlanta
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AK Parti Bilecik eski Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa, AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Geçmiş dönem AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi görevinde bulunan Davut Arpa, AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Arpa’yı yeni görevinden dolayı tebrik eden AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Davut Arpa kardeşim, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ile Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Davut kardeşimi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.