Davut Gürkan'dan AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıldönümü mesajı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin 22’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Gürkan mesajında, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, 14 Ağustos 2001 tarihinde ‘Erdemliler Hareketi’ olarak kurulan ve Türk siyasi tarihine hizmetleri ile damga vuran AK Parti’nin 22’nci kuruluş yıldönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kutlama mesajında, AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren hayatın her alanında gerçekleştirdiği reform niteliğindeki icraatları ile, Türk milletinin güven ve takdirini kazandığını belirten Başkan Gürkan, bu güven sayesinde Türkiye’nin dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, her alanda güçlü bir Türkiye hedefiyle kurulan AK Parti’nin bugün de aynı şevk ve heyecanla yoluna devam ettiğini belirten Başkan Gürkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her türlü engelleme çalışmasına rağmen aziz milletimizin güven ve desteği sayesinde girdiğimiz her seçimden başarıyla ayrılarak, ülkemiz ve milletimiz için koyduğumuz hedeflere Allah’ın izniyle bir bir ulaştık. Türk siyasi tarihinde daha önce olduğu gibi önüne birçok engel konulan AK Partimiz, milletimizin desteği ile bu engelleri aşarak ayakta kalmayı başarmıştır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye’nin sadece eksikliklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağımız atılımlarında altyapısını kurduk. Belirlediğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmanın şevk ve heyecanı, Türkiye Yüzyılı’nı başlatmanın haklı gururu içerisinde, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışıp, ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Geçtiğimiz 22 yılda olduğu gibi bundan sonra da AK davanın AK kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yolumuza emin ve kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar partimizin değişik kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesile ile ahirete irtihal eden dava arkadaşlarımıza da yüce Allah’tan rahmet diliyorum. AK Parti’mizin 22’nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."