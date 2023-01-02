Davutoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Altılı masanın 5 Ocak’taki 10’uncu toplantısı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ziyaretlerine başladı. Davutoğlu, bu çerçevede CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.