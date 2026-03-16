Davutoğlu Silivri'de iftar programına katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayı kapsamında Silivri’nin Büyükkılıçlı Mahallesi’nde Karamanlılar Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla aynı sofrada buluşan Davutoğlu, iftarın ardından mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve beklentileri dinledi.

Programın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, Büyükkılıçlı’da Ramazan’ın bereketini hemşehrilerle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Karamanlılar Dernek Başkanı Rafet Aktaş’ın öncülüğünde düzenlenen buluşmada vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Davutoğlu, İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte gönül sofralarında buluşmanın anlamlı olduğunu vurguladı.

İftar programının ardından Büyükkılıçlı Mahalle Muhtarı Gülfiye Keskin ve köy halkıyla samimi bir çay sohbeti gerçekleştirdiklerini aktaran Davutoğlu, bu buluşmada vatandaşların yaşadığı sorunları ve beklentileri dinleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Davutoğlu açıklamasında, “Emeklilerimizin, çiftçilerimizin, esnafımızın ve vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları, beklenti ve taleplerini dinleme imkânı bulduk. Ortak değerlerimiz etrafında güçlü bir muhabbet bağı kurduk” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu bir kez daha hissettiklerini dile getiren Davutoğlu, aynı sofrada buluştukları Büyükkılıçlılı vatandaşlara teşekkür ederek programın birlik ve beraberliği güçlendiren anlamlı bir buluşma olduğunu ifade etti.

Programa Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, parti yönetim kurulu üyeleri ve İstanbul İl Teşkilatı mensupları da katıldı.