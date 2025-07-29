Dayanışmanın en güzel görüntüleri...Yangına jant üzerinde gitti

Türk Milleti ülkenin dört bir köşesinde yanan ormanların acısını yüreğinde hissederken, söndürme çalışmalarında Türk Milleti’nin dayanışması birlik ve beraberlik ruhu "bizi kimse yıkamaz" dedirtti. Bursa’nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını büyük özveri ve fedakarlıklarla da sahne oldu. Orman ekipleri ve itfaiye ekiplerinin büyük çabasının yanı sıra yangını duyup römorku ile su taşımaya çalışan çiftçiler de dikkatlerden kaçmadı. Römorkunun arkasında ’Balıkesir’ yazan bir çiftçinin tekerleğinin patlamış olmasına rağmen jant üzerine yangına su taşıdığı o anlar ise "Türk Halkı’nın müthiş dayanışması" başlığıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bursa Harmancık’ta çıkan orman yangını vatandaşların da sarf ettiği büyük fedakarlığı gözler önüne serdi. Balıkesirli olduğu tahmin edilen bir çiftçinin su dolu römorkunun lastiği patlarken, patlak lastik ile jant üzerinde yoluna devam ettiği o anlar sosyal medyada viral oldu. Jant üzerine yangına yolculuk görüntüleri binlerce destek yorumunu da beraberinde getirdi.