Dede torun ölümden döndü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki dede ve torunu yaralandı.

Kaza, Orhangazi’de Cumhuriyet Caddesi ile Okul Caddesi’nin kesiştiği ve daha önce sıkça trafik kazasının yaşandığı kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Okul Caddesi’nde seyir halinde olan Zeki G. (62) idaresindeki 34 CET 780 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Halim Y. (61) idaresindeki 16 VE 157 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletteki sürücü Halim Y. ile arkasında yolcu olarak bulunan ve sürücünün torunu olduğu belirlenen 15 yaşındaki Hayrunisa Y. yola savruldu.

Dede ve torun olay yerine ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü Zeki G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan dede ile torununun hayati tehlikeleri bulunmadığı belirlenirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.