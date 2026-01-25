Dededen toruna 40 yıllık lezzete kış ayında ilgi yoğun

Kocaeli’de dedesinden devraldığı mesleği 40 yıldır aynı dükkanda sürdüren Cenk Zengin, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların doğal probiyotik kaynağı turşu ve suyuna yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

İzmit ilçesinde dededen toruna geçen geleneğin üçüncü kuşak temsilcisi olan 40 yaşındaki Cenk Zengin, 9 yaşında tezgahına geçtiği dükkanda ata mesleğini yaşatıyor. Yaklaşık 31 yıldır mesleğin içinde olduğunu ifade eden Zengin, turşunun sadece sofralara lezzet katan bir yiyecek olmadığını, aynı zamanda soğuk havalarda vücut direncini artıran doğal bir destekleyici olduğunu söyledi.

Çocukluğunun turşu kavanozları arasında geçtiğini anlatan Zengin, müşterileriyle kurdukları gönül bağına dikkati çekti. Zengin, "Bu iş bizim için meslekten öte bir yaşam tarzı. Babama küçükken ’Turşucu amca bana bir tane turşu verir misin?’ diye gelen çocuklar, şimdi kendi çocuklarıyla geliyor. En güzel tarafı da bu" dedi.

"Yenilebilen her şeyin turşusu olur"

Tezgahında yaklaşık 40 çeşit turşu bulunduğunu, meyvelerle birlikte bu sayının 90’a kadar çıkabildiğini aktaran Zengin, çeşitlilik konusunda iddialı olduklarını vurguladı. "Yenilebilecek bütün sebze ve meyvenin turşusu olur" diyen Zengin, şunları kaydetti:

"Bizim için ’Şunun turşusu olmaz’ diye bir şey yok. Yeter ki yenilebilsin, damak tadına uygun olsun. İşin gerçeği her sebze ve meyvenin turşusu olur. Turşu bazında satışta yaklaşık 40 çeşidimiz var. Meyveleri de işin içine katarsanız bu sayı 80-90 çeşide kadar çıkıyor. Kış aylarıda işlerimiz daha da hareketleniyor. Genelde turşu ve turşu suyu, özellikle de pancar turşusu ve pancar turşu suyu bu aralar çok yoğun istek alıyor. Kışın işler biraz daha hareketleniyor."

"Mahallenin doğal ecza deposu"

Turşu suyunun halk arasında "doğal ilaç" olarak görüldüğünü dile getiren Cenk Zengin, mahalle sakinlerinin hasta olacağını hissettiğinde soluğu dükkanda aldığını belirtti. Zengin, turşunun faydalarına ilişkin ise, "Mahallemizde biri rahatsızlansa, grip olacak gibi olsa ya da boğazı ağrısa hemen ’Git turşucuya, acılı turşu suyu iç’ derler. Kış aylarında özellikle turşu suyu içmelerini, turşu yemelerini tavsiye ediyorum. Turşu suyu tansiyonu dengelemeye yardımcı olur, bağırsakları çalıştırır. Salatalık bağırsak sistemi için çok faydalıdır, lahana da öyledir. Mor lahananın B12’ye iyi geldiğini doktorlardan duyuyoruz. Pancarın bağışıklık sistemine, karaciğere iyi geldiğini, kan hücrelerini yenilediğini söyleyen doktor arkadaşlarımız var."

"4’üncü kuşağı yetiştiriyoruz"

Zengin, ailenin 4. kuşağını da yetiştirdiklerini belirterek, "Bu dükkan sadece bir iş yeri değil, bizim aile tarihimiz. İnşallah gelecek kuşaklar da bu geleneği sürdürür" diye konuştu.