Dededen toruna vefa için 5. kez yürüyen Gümüş, Keşan'a ulaştı

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı ve gazi torunu Saffet Gümüş, Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılında şehitler anısına İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyüş başattı. ’Dededen toruna’ diyerek bu sene 5. kez yürüyen Gümüş, Edirne’nin Keşan ilçesine ulaştı.

Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılı için şehitler anısına 7 gün önce İstanbul’un Bağcılar ilçesinden yürüyüşe başlayan Saffet Gümüş, elinde Türk bayrağı ile Keşan’a geldi. Bu sene 5. kez aynı yolu yürüdüğünü belirten Gümüş, bayrağı 18 Mart’ta Çanakkale’de yapılacak törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edeceğini söyledi. "Allah, bizlerden Çanakkale ruhunu eksik etmesin" diyerek sözlerine başlayan gazi torunu Gümüş, "Bundan 1 ay önce 10 ilimizde binlerce kardeşimiz vefat etti. Allah, mekanlarını cennet etsin. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Yolda yürüyüşü sırasında, bölgeden geçen araçlar tarafından sık sık çalınan kornalarla destek gören Gümüş, "Bu topraklar, bu bayrak güzel. Bunun kıymetini bilelim. Çünkü bu topraklar, zor şartlar altında kazanıldı. Bundan 108 yıl önce atalarımızın, dedelerimizin tek sevdaları vardı; bayrak inmesin, ezan dinmesin. Bize bu güzel vatanı yurt kıldılar. Biz de torunları olarak emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz. Bundan 108 yıl önce Çanakkale’de, bugün de Diyarbakır’da, Gaziantep’te, Kahramanmaraş’ta, Şanlıurfa’da, Adıyaman’da, Hatay’da, Adana’da yaraları birlikte saracağız. Güçlü bir Türkiye olacağız. Eğer birlikte olursak daha güçlü oluruz. Birlikten kuvvet, ayrılıktan azap olur. Yolumuz; şehitler yolu, Çanakkale yolu. Bizim onlara borcumuz çok. Bir nebze de olsa gelecek nesillere vatan ve bayrak sevgisini verebiliyorsak ne mutlu bize diyoruz" diye konuştu.

Gümüş’ü ilçe girişinde Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu karşıladı. Saffet Gümüş, Uslu’ya Türk bayrağı motifli tablo hediye etti. Uslu, Gümüş’ün, Bağcılar’dan 4 Mart’ta yola çıktığını belirterek, "Bugün de Keşan’da misafirimiz. Kendisini karşılayarak, ’Hoş geldin’ dedik. Bu çıkmış olduğu yolculuğun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah selametle Çanakkale’ye ulaşır" şeklinde konuştu.