Dedektör köpeği 'İntel'den uyuşturucu operasyonu

Bilecik’te bir araçta dedektör köpeği ’İntel’ ile yapılan aramada esrar maddesi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araç ve bir şahsın üzerinde narkotik köpeği İntel ile yapılan aramada 79,63 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.