Define avcıları köyü köstebek yuvasına çevirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Akmeşe köyü definecilerin uğrak noktası oldu. Bölgeyi kazılarla adeta köstebek yuvasına döndüren define avcıları, tarihi yapıları talan edip, çeşmelere zarar veriyor.

Kurulduğunda Armaş ismini alan ve cumhuriyetin ilanından birkaç yıl sonra Akmeşe olarak ismi değiştirilen köy, define avcılarının uğrak notası oldu. Kısa yoldan zengin olma hayali kuran define avcıları bölgeyi kazılarla adeta köstebek yuvasına çevirdi. İzinsiz kazılarla kimi zaman tümülüsler dağıtılıyor kimi zaman su yolları bozulup, çeşmelere zarar veriliyor. Durumdan şikayetçi olan köylüler, yetkililerden daha sık kontrolde bulunmalarını isterken, verilen cezaların ise caydırıcı olmasını istiyor.

"Tümülüsler dağıtılıyor"

Bölgenin define avcıları tarafından talan edildiğini belirten Yakup Özkan, "Bölgemizde izinsiz kazıları sıklıkla yaşıyoruz tümülüsler dağıtılıyor, tümülüs zannedilerek su yolları dağıtılıyor. Örneğin yıllardır akan çeşmeler birden suyu kesiliyor. Neden kesildi diye sorguluyoruz, bir kaçak kazıda dağıtılan isale hattının bozulmasıyla çeşmenin suyu da ortadan gidiyor. İzinsiz tümülüs kazıları veya tümülüs sanılıp kazılan yerlerde hem gelecekte ortaya çıkarılma şansı elden alınmış oluyor hem de yer altındaki su ve bağlantı yollarını da bu şekilde kaybediyoruz. Biz yetkililerden daha sıkı kontrol ve bu yöndeki yasa dışı işlerin daha ağır cezalarla önlenmesini bekliyoruz" dedi.

"Adeta köstebek yuvasına döndürüyorlar"

Akmeşe köyünün köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Özkan, "Toprağın altında 2 bin 500 yıllık bir yerleşim var. Bu yerleşimi şuurlu ve liyakatli insanlar ortaya çıkarırsa çok daha isabetli olur. Şuursuzca, para hırsıyla yapılan kazılar bize toplumca zarar olarak dönüyor. Bazı bölgelerde kazılar o kadar üst üste oluyor ki adeta köstebek yuvasına döndürüyorlar. Bunların ivedilikle önlenmesi, önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.