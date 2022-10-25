Define avcıları suçüstü yakalandı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde kaçak kazı yapan define avcıları suçüstü yakalandı.

Define avcıları suçüstü yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bilecik’in İnhisar ilçesinde kaçak kazı yapan define avcıları suçüstü yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnhisar’da 2 şüpheli şahsın izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden M.A. ve E.B.G. isimli şüpheli şahıslar kendilerine ait arazide izinsiz kazı yaptıkları esnada yakalandı. Yapılan arama neticesinde 10 adet muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheliler gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.