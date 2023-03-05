Defne'de yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi planlanan hastane yarın açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu sahra hastanesi, yarın hasta kabulüne başlıyor. 6 bin 500 metrekare alana inşa edilen hastanenin yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi öngörülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’ın Defne ilçesinde inşa edilen Kocaeli Büyükşehir Hastanesi’nde sona gelindi. 54 yatak kapasitesine sahip sahra hastanesi, 6 bin 500 metrekare alana inşa edildi. Sahra hastanesinin acil ile birlikte yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Hastanede 4 ana dal branşı ve diş hekimliği hizmeti sürekli olarak verilecek. Genel cerrahi, dahiliye, çocuk, kadın doğum ve dış poliklinik hizmetlerinin de olacağı sahra hastanesinde haftanın belli günlerinde nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi, göz, ortopedi poliklinik hizmetleri de olacak.

"Yılda 250 bin kişiye hizmet vermesini planlıyoruz"

Deprem bölgesinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hastanenin hazırlanıp hizmete sunulması son derece önemliydi. Depremin ardından hemen hastanenin yapım çalışmalarına başladık. Kısa sürede bitme aşamasına getirdik. İnşallah pazartesi günü itibarıyla hastanemiz hizmet vermeye başlayacak. Yılda 250 bin kişiye hizmet vermesini planlıyoruz. Hastanemizde bir hastanede ne varsa o olacak. 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastanemizin tıbbi malzeme ve doktor ihtiyacı Sağlık Bakanlığımız tarafından karşılanacak. Doktorlarımız ve aileleri için ayrıca konteynerler hazırlıyoruz. Diğer yandan burada Kocaeli’mizin 8 ilçe belediyesi de hizmet veriyor. Koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi.