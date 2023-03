Defne'deki çadır kent sosyal yaşam alanına dönüştü

TAKİP ET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu çadır kent, el birliğiyle sosyal yaşam alanına dönüştürüldü.

Yaklaşık 2 bin depremzedenin yaşadığı çadır kentte Büyükşehir tarafından altyapı, barınma ve gıda hizmetleri veriliyor. İlgili bakanlıklara bağlı kurumların yanı sıra odalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları da çeşitli etkinliklerle çadır kentin bir sosyal yaşam alanına dönüşmesine katkı sağlıyor. Çadır kent sakinleri için Antikkapı’nın kurduğu kalıcı mutfaktan her gün on binlerce kap yemek, çorba, ekmek ve su dağıtımı yapılıyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları çadır kentte kalan çocuklar için çeşitli oyunlar ve gösteriler düzenliyor. Kocaeli Büyükşehir’in çadır kentinde her çadırda ısıtıcı, elektrik ve aydınlatma yer alıyor. Çevresi tel örgüyle kapatılarak güvenli hale getirilen çadır kentte kameralar ve anons sisteminin yanı sıra askeri personel görev yapıyor. Büyükşehir personeli; yemek üretim ve dağıtım, güvenlik, temizlik, taşıma, elektrik, sıhhi tesisat ve altyapı hizmeti veriyor. İnternet de bulunan çadır kentte elektrik kesilmesi durumuna karşılık jeneratörler de yer alıyor. Tuvalet, duş, çamaşır ve kurutma makinelerinin yer aldığı çadır kentte, Büyükşehir tarafından çocuklar için de oyun parkı ve mini futbol sahası inşa edildi.

Ağız ve diş bakımı hizmeti veriliyor

Kocaeli Eczacılar Odası tarafından Büyükşehir’in kurduğu sahra eczanesinde depremzedelere ilaçları ücretsiz olarak veriliyor. Kamu kurum ve kuruluşları, odalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları da yaptıkları etkinliklerle hayatın normale dönmesi için destek veriyor. Çadır kentte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Psikososyal Destek Çocuk alanında çocukların depremin travmasından en az şekilde etkilenmesi için oyunların iyileştirici gücünden yararlanılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Diş Hekimleri Odası tarafından çadır kente getirilen mobil araçta depremzedelerin ağız ve diş bakımı ve tedavileri yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan kütüphane ve etüt merkezinde ise ilk, orta ve lise öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için gönüllü eğitmenler tarafından çalışma yapılıyor.

Yine Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Gözlükçüler Odası tarafından çadır kentte kalanların gözlükleri ücretsiz olarak karşılanıyor. T3 Vakfı da kurduğu oyun ve etkinlik çadırında adeta Teknofesti çocukların ayağına getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetler mensubu berberler tarafından da depremzedelere saç ve sakal tıraşı hizmeti sunuluyor. Özel gereksinimli çocuklar için eğitim ve psikososyal desteğin yer aldığı çadır kentte yerli ve yabancı doktorlar tarafından depremzedelerin muayene edildiği sahra hastanesi, sinema salonu, yemekhane, mobil ekmek fırını, 3 öğün yemeğin çıktığı kalıcı afet mutfağı, aşevi, 6 sosyal market de yer alıyor.