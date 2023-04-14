Değerler Eğitimi konferansları devam ediyor

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan okullardaki Değerler Eğitimi konferansları devam ediyor.

Değerler Eğitimi konferansları devam ediyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
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Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan okullardaki Değerler Eğitimi konferansları devam ediyor.

Bu çerçevede, Fen Lisesi öğrencilerine yönelik İlçe Müftüsü Muammer Ölmez tarafından "Kadir Gecesi ve Kur’an" konferansı gerçekleştirdi. Konferansta konuşan Müftü Ölmez, "Değerli gençler Ramazan geldi hepimiz oruç tutmalıyız. Teravih namazlarına katılmalıyız. Kur’an ayı olan Ramazan ayında Kur’an okumalıyız. Sevgili gençler Ramazan’ı Şerif’i değerlendirmeli ve bu bereketi ramazandan sonra da sürdürmeliyiz. Sizlere konferansa katıldığınız için teşekkür ederim. Bu imkanı sağlayan Fen lisesi Müdürümüz Evren Canyılmaz’a ve katılan öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi.