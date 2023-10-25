Değirmen gençlikten vefa

Yıldırım Belediyesi ‘Değirmen Gençlik İyilik Ekibi’ Yıldırım’da şehit yakınları, gazi ve yaşlıları ziyaret ederek moral ziyaretinde bulunuyor.

Değirmen Gençlik Hareketi sosyal sorumluluk projeleriyle ile gönüllere dokunmaya devam ediyor. ‘İyilik İçin Harekete Geç’ sloganıyla hayat bulan proje ile Yıldırımlı gençler ilçeye dair sosyal sorumluluk projeleri üretirken, fikirlerini uygulama imkânı buluyor. İlçenin dört bir yanına iyilik tohumları eken gençler, geçtiğimiz hafta Millet Mahallesi sakinlerinden Gazi Mehmet Keşlik’i, Değirmenönü Mahallesi sakinlerinden Şehit babası Sıtkı Erdem’i ve Mimarsinan Mahallesi sakinlerinden Kezban Bozkır’ı ziyaret etti. Gençlerin ‘Değirmen Gençlik Projesi’ ile toplumsal dayanışma, sosyal sorumluluk, yeşil ve çevre duyarlılığı, insan hakları, hayvan hakları gibi birçok sosyal konuda proje ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iyilik peşinde koşan gençlerin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Yıldırım’da gençlere yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençleri ‘Değirmen Gençlik Ailesi’nin bir ferdi olmaya davet ederek, “Gençler, Yıldırım için harekete geçmeye hazır olduğunuzu biliyorum. Sizleri, kendinizi ve gençliğinizi ifade edebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz ve yeni deneyimler kazanacağınız Değirmen Gençlik projemize katılmaya ve iyilik için harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.