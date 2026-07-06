Değirmenci: Halktan Kopan Siyasetçi Bunun Bedelini Öder

Üç dönem Silivri Belediye Başkanlığı görevini yürüten Selami Değirmenci, gazeteci Ahmet Refik Bek'in canlı yayın programında yaklaşık 40 yıllık siyasi tecrübesini paylaşırken, belediyecilik anlayışından güncel siyasi gelişmelere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"Toplumun Verdiği Mesaj Doğru Okunmalı"

Belediye başkanlarının en büyük hatasının zamanla halktan uzaklaşması olduğunu ifade eden Değirmenci, yöneticilerin çevresindeki dar kadroların etkisinde kalmaması gerektiğini belirtti. Siyasette başarının toplumun beklentilerini doğru analiz etmekten geçtiğini söyleyen Değirmenci, "Toplumdan kopan siyasetçi bunun bedelini mutlaka öder" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi Soruşturmasına Değindi

Programda Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmaya da değinen Değirmenci, hukuki süreç tamamlanmadan kimsenin suçlu ilan edilmemesi gerektiğini savundu. Masumiyet karinesinin hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olduğunu belirten Değirmenci, iddiaların somut delillerle ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

Siyasi Gündeme İlişkin Değerlendirmeler

Canlı yayında Türkiye'deki siyasi gelişmeleri de değerlendiren Değirmenci, CHP'de yaşanan süreç, belediye başkanlarının parti değişiklikleri ve muhalefete yönelik uygulamalar hakkında görüşlerini paylaştı. Açıklamalarında, son dönemde yaşanan gelişmelerin yalnızca siyasi partileri değil, Türkiye'nin demokratik yapısını da ilgilendirdiğini öne sürdü.

Geçmiş Dönem Belediyecilik Uygulamalarını Anlattı

Görev yaptığı yıllarda deprem hazırlıkları kapsamında hazır beton kullanımını zorunlu hale getirdiklerini, hava kirliliğiyle mücadele amacıyla ithal kömür uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Değirmenci, bu kararların ilk etapta eleştirilmesine rağmen zamanla olumlu sonuçlarının görüldüğünü söyledi.

Katılımcı belediyecilik anlayışını benimsediklerini ifade eden Değirmenci, geçmiş dönemlerde belediye meclisinde farklı siyasi görüşlere rağmen ortak kararlar alınabildiğini belirterek, yerel yönetimlerde uzlaşı kültürünün önemine dikkat çekti.

"Aktif Siyaseti Düşünmüyorum"

Yeniden aday olmayı planlamadığını dile getiren Değirmenci, bundan sonraki süreçte aktif siyasette görev almak yerine deneyimlerini paylaşarak katkı sunmayı hedeflediğini söyledi. Genç siyasetçilere tecrübelerini aktarmaya hazır olduğunu ifade eden Değirmenci, belediye başkanlarının ve yöneticilerin halkla güçlü bağ kurmasının başarılı yönetimin temel şartlarından biri olduğunu vurguladı.

Program boyunca belediyecilik deneyimlerinden örnekler veren Selami Değirmenci, siyasette halkın beklentilerini doğru okuyabilen ve toplumla bağını koruyabilen yöneticilerin uzun vadede başarı sağlayacağını belirterek açıklamalarını tamamladı.