Değirmenköy çok istedi Karadeniz vermedi 2-3

Değirmenköy Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası mükemmel üstü bir heyecana sahne olan maçta son gülen konuk takım Büyükçekmece Karadeniz oldu. Maçta dolu tribünlere oynayan Değirmenköy kötü bir başlangıç yaptı. Hızlı başlayan Karadeniz takımı 24.dakikada Tunahan Işık’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ataklarını birbiri ardına gerçekleştiren konuk takım 34.dakikada Emrullah Özek ile durumu 2-0 yaptı. 42.dakikada Serhat Karadeniz durumu 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya ise Değirmenköy takımı hızlı başladı. Oyunun hakimiyetini tamamen eline alan Değirmenköy takımı 61.dakikada Mehmet Yılmaz ile durumu 3-1 yaptı. Müsabakanın 71.dakikasında ise sahneye çıkan Fatih Kırlangıç durumu 3-2’ye taşıdı. Maçın 88.dakikasında Değirmenköy takımının bulduğu bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Müsabaka konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile noktalandı.