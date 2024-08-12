Değirmenköy'de Akman Çocuk Kreşinin Temeli Atıldı

Silivri Belediyesi, Değimenköy’de açılan Akman Çocuk Kreşinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bağışçı Akman Ailesi, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve Değirmenköylü vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Balcıoğlu, çocukların eğitimi için her türlü desteğin sağlanacağını söyledi.

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir” sözlerini hatırlattı, Gazi Paşa’nın açtığı yolda durmadan, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için çalışacaklarının altını çizdi. Çocuklara doğru eğitimi vermenin öneminden bahseden Başkan Balcıoğlu, “Çocuklarımız doğru kişiler tutarsa, doğru kişilerin elinde; yanlış kişiler tutarsa, yanlış kişilerin elinde kalacaktır. Bu nedenle, eğitime büyük önem veriyoruz ve Silivri'mizde, özellikle 35 mahallemizin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Her karış toprağını yakından tanıyoruz” diye konuştu.



Gençlerin umudu başka yerlerde aramaması gerektiğini aktaran Başkan Balcıoğlu, Silivri’de Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatının yaklaşık 120 gündür hızla devam ettiğini söyledi. Gençlik ve Kültür Merkezi’nin 13 dönümlük alanda, 400 kişilik tiyatro salonu, müzik atölyeleri ve yaklaşık 40 sınıftan oluştuğunu belirtti.

“Adil Bir Toplum Yaratma Gayretindeyiz”

Başkan Balcıoğlu, adil bir toplum yaratma derdinde ve gayretinde olduğunu belirterek, "Adil bir Silivri, adil bir toplum yaratma gayretindeyiz. Bu gücü de sizlerden alıyoruz. Sizlerin desteği ile olacaktır ve bunun sonunda ‘Ben bu milletin evladıyım, ben bu devletin büyütmek zorunda olduğu bir çocuğum’ duygusunu her çocuğumuza yaşatmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.



Yeni kreşin ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocuklarını kreşe gönderemeyen anneler için de bir umut kaynağı olacağını belirten Başkan Balcıoğlu, "Fabrika ziyaretleri yapıyorduk, burada seçim öncesi çalışan anneleri görmüştüm. Annelerimizle konuşmuştuk. Hem çalışıyor hem anne. Çocuğunu düşünmek zorunda bazı annelerimiz de çalışamaz durumdaydı çünkü çocuğunu bırakacak yeri yoktu. Burada yaklaşık 150 tane çocuğumuz eğitim alacak. Annelerimiz de gönül rahatlığıyla çevredeki iş yerlerine fabrikalara gidecek" diye konuştu.

Kreşin 3500 metrekarelik bir alan üzerine kurulucağını, 440 metrekare kapalı alana, üç sınıfa, bir yemekhaneye, geniş bir terasa ve hem açık hem de kapalı oyun alanlarına sahip olacağını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Bu kreş, çocuklarımızın sadece eğitim alacakları bir yer olmanın ötesinde, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerini destekleyecek bir merkez olacak” dedi. Ayrıca, bu kreşin tamamen Silivri Belediyesinin işletmesinde olacağını belirten Başkan Balcıoğlu, kreşte çalışan herkesin Değirmenköylü vatandaşlardan seçileceğini aktardı.



El birliği ile Silivri’ye daha fazla yatırım yapılacağını söyleyen Başkan Balcıoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hiç kimse merak etmesin, daha yeni başlıyoruz. Vites artıracağız ve daha fazla projeyi, yatırımı ortak akıl ve dayanışma ile hayata geçireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızla birlikte el birliği ile bu ilçemize daha fazla yatırımı getireceğiz. Hükümetimizle ve bütün devlet kurumlarıyla iyi ilişkiler içinde olacağız. Çünkü bu şehir hepimizin şehri. Partili, partisiz; siyasi görüşü ne olursa olsun, bu şehre hepimizin bir vefa borcu var. Onun için çok çalışacağız"

Temel atma töreninde konuşan İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Erkan Varol, çocuk büyütmek ve çocuk eğitmek arasındaki farka dikkat çekti. Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olması adına bu tür eğitim kurumlarının çoğalması gerektiğini vurgulayan Varol, Akman Ailesine ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkürlerini iletti.



Yeni kreşin yapımında önemli bir yere sahip olan Bağışçı Atagan Akman, bağış yapmadan önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile istişare ettiklerini söyledi. Silivri’de yapılan tüm çalışmalara maddi manevi desteğini sürdüreceğine değinen Akman, “ Biz başlangıçta okul yapmayı düşünmüştük, ancak sevgili Başkanım Değirmenköy’de kreş ihtiyacından bahsetti. Biz de seve seve destek verme kararı aldık. İnşallah projeyi en kısa sürede tamamlarız ve Başkanımıza mahcup olmadan teslim ederiz. Yalnız buradan şunu söyliyeceğim biz 18 ay konuştuk ama bunu 8 ay içinde en kısa sürede teslim edeceğimize inanıyoruz” diyerek katılımcılara teşekkürlerini iletti.