Değirmenköy'de baklavalar Köroğlu'ndan

TFF İstanbul 1. Amatör Kümede mücadele etmeye hazırlanan Değirmenköy işi sıkı tutuyor. Kendi tesislerinden gerçekleştirdikleri son idmanda tüm oyuncu ve teknik ekibe baklava ziyafeti bu kez Köroğlu Dizel sahibi Birol Köroğlu’ndan geldi. Başkan İsmail Gültekin ve Futbol Şube Sorumlusu Okan Adalı’nın ağırladığı Birol Köroğlu beraberinde getirdiği baklavaları oyunculara ikram etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; “Kulübümüzün her zaman yanında olan maddi, manevî destekte bulunan ve bu akşam baklava ikramında bulunan Köroğlu Dizel sahibi Birol Köroğlu’na teşekkür eder islerinde kolaylıklar dileriz” denildi.