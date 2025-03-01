Değirmenköy'de Fabrika Kokusu Vatandaşı Canından Bezdiriyor!

Silivri’nin Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi'nde bir fabrikanın yaydığı koku, bölge sakinlerini isyan ettirdi. Fabrikadan gelen ağır koku nedeniyle gece saatlerinde nefes almakta zorlandıklarını belirten vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şikayette bulunduklarını ancak sorunun çözüme kavuşmadığını dile getiriyor.

Mahalle sakinleri, yetkililerin gündüz saatlerinde denetim yapmasına rağmen fabrikanın işlemlerini gece saatlerinde gerçekleştirdiğini ve bu nedenle kokunun devam ettiğini belirtti. Konuyla ilgili yetkililerden acil çözüm bekleyen vatandaşlar, kamuoyunun ve yerel yönetimlerin bu duruma sessiz kalmamasını istiyor.