Değirmenköy'de gölete giren 3 çocuk hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Değirmenköy'de bulunan gölette meydana geldi. İddiaya göre, yaşları küçük olduğu öğrenilen 3 yabancı uyruklu çocuk serinlemek için gölete girdi. Çocukların gölette boğulduğunu gören babası çocuklardan birini kurtararak hastaneye götürdü. Diğer iki çocuk için ise gölette arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan uzun çalışmaların ardından 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, hastaneye kaldırılan diğer çocuğun ise müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği bölgede kamp yapan Zafer İşçi isimli vatandaş “Aileleriyle birlikte piknik yaparken çocuklar gölete giriyorlar. Girdikten sonra çocuklardan bir tanesi boğularak bu tarafa vuruyor. Baba çocuğa kalp masajı yapmaya başladı. Ben sesleri duydum. Döndüm baktım, Türkçe de konuşmuyorlar, Suriyelilermiş. Ne oldu diyorum bir şeyler söylüyor ama ben anlamadım. 2 çocuk daha var, dedi. Buraları aradım taradım, buralarda göremedim. 112’yi aradım, itfaiye, arama kurtarma zamanında geldi. Ancak çocuk hayatını kaybetmişti. Diğerlerini de arama kurtarma ekipleri çıkardı.“ dedi.