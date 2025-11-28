'Değirmenköy'de İyilik Var' Kermesine Yoğun İlgi: İlçe Millî Eğitim Müdürü Damat Öğrencilerle Bir Araya Geldi

İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Değirmenköy Atatürk Ortaokulu ile Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu tarafından “Değirmenköy’de İyilik Var” sloganıyla Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen kermese katılarak öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldi.

Kermes alanını gezerek stantları tek tek ziyaret eden Müdür Damat, tamamen gönüllülük esasıyla hazırlanan çalışmada emeği bulunan tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. Dayanışma ruhunun güçlü bir şekilde hissedildiği etkinlikte, çocukların duyarlılığı ve ailelerin desteği dikkat çekti.

Müdür Damat, eğitim kurumlarının sadece akademik başarıyla değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle de örnek teşkil ettiğini vurgulayarak bu anlamlı katkı için okul yönetimlerini tebrik etti.