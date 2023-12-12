Değirmenköy'de patlama 1 ölü

Değirmenköy'de saat 11.30- 11.45 civarında mahalle halkından birçok kişi tarafından şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Edinilen bilgilere göre, Fevzipaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, yeni tesis edilmiş olan kazan kaynak yapılırken bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Mahallede yaşayan birçok kişinin ne olduğunu anlayamadığı çok şiddetli patlama esnasında kaynak yapan işçinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerine ambulans, itfaiye ve Bölge Kolluk Kuvvetleri sevk edilerek inceleme başlatıldı.

Kaynak:ayturkhaber.com