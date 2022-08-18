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Değirmenköy'de yeni sezon hazırlıkları

TFF İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Değirmenköyspor yeni sezon hazırlıkları için çalışmalarına başladı.

Değirmenköy'de yeni sezon hazırlıkları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Geçtiğimiz sezon istediği sonuçlara imza atamayan Silivri’nin köklü kulüplerinden Değirmenköyspor yeni sezonda daha temkinli adımlar atacak. Kulüp Başkanı İsmail Gültekin yaptığı açıklamasında; “Değirmenköyspor olarak yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Önceliğimiz oyuncu profilimizi yeni sezonda güçlendirmek. Hedefimiz tabii ki bir üst lig ve taraftarlarımıza güzel ve kaliteli bir futbol izlettirmek. Güçlü taraftarımız ile hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

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Sporturk/ Engin Akın
Yusuf Eker

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