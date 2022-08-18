Değirmenköy’de yeni sezon hazırlıkları

Geçtiğimiz sezon istediği sonuçlara imza atamayan Silivri’nin köklü kulüplerinden Değirmenköyspor yeni sezonda daha temkinli adımlar atacak. Kulüp Başkanı İsmail Gültekin yaptığı açıklamasında; “Değirmenköyspor olarak yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Önceliğimiz oyuncu profilimizi yeni sezonda güçlendirmek. Hedefimiz tabii ki bir üst lig ve taraftarlarımıza güzel ve kaliteli bir futbol izlettirmek. Güçlü taraftarımız ile hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.