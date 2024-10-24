Değirmenköy'de Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni Düzenlendi

Silivri Belediyesi, Değirmenköy Mahallesinde Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Törene Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Geçmiş Dönem Değirmenköy Belediye Başkanı Mümin Tuğlu, muhtarlar, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Silivri Belediyesi, Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni'ni gerçekleştirdi. Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, çiftçilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda arpa tohumu desteğini artırdıklarını açıkladı. İlk etapta 20 mahallede 1320 çiftçiye destek sağlamayı planladıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, gelen yoğun talepler üzerine desteği 26 mahallede 2075 çiftçiye çıkardıklarını ve toplamda 415 ton arpa tohumu dağıttıklarını belirtti. Başkan Balcıoğlu, bu destekle çiftçilere 6 milyon TL değerinde katkı sağladıklarını vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü, milletin efendisidir” sözünü hatırlatan Başkan Balcıoğlu, “Çiftçimiz, bu ülkenin bel kemiğidir. Tarımda siyasetin üstünde bir anlayışla, çiftçimizi güçlendirmek, hak ettiği değeri vermek için çalışıyoruz. Beton yerine bu toprakları, çiftçilerimizin emeğiyle yeşertmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu göreve geldiği ilk 6 ayda yapılan projeler hakkında bilgi verdi. Tarım ve hayvancılık alanında önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, “4000 dönümlük arazimizde tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçe bitkileri ve tarla bitkileri yetiştiriyoruz. 2023-2024 üretim sezonunda 1540 dönüm arpa ve 1200 dönüm ayçiçeği ekimi gerçekleştirdik. 2024-2025 sezonu içinse 2000 dönüm buğday ve tritikale, 1700 dönüm ayçiçeği üretimi planladık” dedi. Üretim yapmak isteyen üreticilerde ücretsiz olarak alan tahsis ettiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, üreticileri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

6 ayda 16 milyon TL’yi aşan destek sağlandı

Çiftçilere sundukları desteklere de değinen Başkan Balcıoğlu, son altı ayda çiftçilere 80 bin yazlık fide, 34 bin saman balyası, 1250 torba ayçiçek tohumu, atalık sebze tohumu, tıbbi ve aromatik bitki desteği ve distilasyon hizmeti gibi pek çok farklı alanda 16 milyon TL’yi aşan destek sağladıklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katkıları için teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, 51 bin dekar tarım alanının yeniden ekildiğini belirtti. Başkan Balcıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile iş birliği içerisinde Silivri’deki tarım potansiyelini daha da ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, ranta uzak, halka yakın belediyecilik anlayışı ile 2024 üretim sezonunda 1200 dönüm araziye ekilen ayçiçeklerinden elde edilecek yağları, 5 litrelik tenekeler halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacaklarını açıkladı.

Değirmenköy Muhtarı Erkan Varol, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun projelerinin çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara büyük katkı sağladığını belirtti. Varol, Başkan Balcıoğlu'na, tarıma ve hayvancılığa olan katkılarından dolayı tüm Değirmenköy halkı adına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Geçmiş Dönem Değirmenköy Belediye Başkanı Mümin Tuğlu, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na çiftçilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Tuğlu, bu tür faaliyetlerin bölgedeki tarımsal üretimi canlandırdığını belirterek, yapılan çalışmaların devamlılığını dilediğini belirtti.